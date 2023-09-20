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Кузнецова Зиновия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Трофим Симеонович

Рождение ребёнка
25.11.1912

Дочь: (Кузнецова) Анастасия Трофимовна

Отец ребёнка: Кузнецов Трофим Симеонович

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.05.1914

Сын: Кузнецов Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Кузнецов Трофим Симеонович

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
1916
Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.01.1916

Сын: Кузнецов Павел Трофимович

Отец ребёнка: Кузнецов Трофим Симеонович

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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