Кузнецова Зиновия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1912
Дочь: (Кузнецова) Анастасия Трофимовна
Отец ребёнка: Кузнецов Трофим Симеонович
Рождение ребёнка
14.05.1914
Сын: Кузнецов Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Кузнецов Трофим Симеонович
Место жительства
1916
Рождение ребёнка
06.01.1916
Сын: Кузнецов Павел Трофимович
Отец ребёнка: Кузнецов Трофим Симеонович
Смерть
Неизвестно