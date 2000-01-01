Мартынова Клавдия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова Клавдия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1950

Сын: Мартынов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Мартынов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
22.06.1955

Дочь: Сараева Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Мартынов Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Николай Васильевич

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