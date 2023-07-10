Щеткина (Щеткина) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1722
Отец ребёнка: Щеткин Никита Михайлович
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1726
Дочь: (Щеткина) Анна Никитовна
Отец ребёнка: Щеткин Никита Михайлович