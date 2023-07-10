Щеткина (Щеткина) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеткина (Щеткина) Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Щеткин Афанасий Никитич

Отец ребёнка: Щеткин Никита Михайлович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1726

Дочь: (Щеткина) Анна Никитовна

Отец ребёнка: Щеткин Никита Михайлович

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