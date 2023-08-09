Сметанкина (Мосолова) Евгения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сметанкина (Мосолова) Евгения Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Мосалов Александр Михайлович

Мать: Мосалова Татьяна Иосифовна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Сметанкин Виктор Петрович

Отец ребёнка: Сметанкин Пётр Александрович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Сметанкина Лидия Петровна

Отец ребёнка: Сметанкин Пётр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Нина Петровна

Отец ребёнка: Сметанкин Пётр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сметанкина Ольга Петровна

Отец ребёнка: Сметанкин Пётр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сметанкин Пётр Александрович

Смерть
1965
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