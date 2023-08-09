Сметанкина (Мосолова) Евгения Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1965
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Рождение ребёнка
1908
Сын: Сметанкин Виктор Петрович
Отец ребёнка: Сметанкин Пётр Александрович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Сметанкина Лидия Петровна
Отец ребёнка: Сметанкин Пётр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Нина Петровна
Отец ребёнка: Сметанкин Пётр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сметанкина Ольга Петровна
Отец ребёнка: Сметанкин Пётр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1965