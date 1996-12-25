Сафроненко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафроненко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1925

Дата смерти

25.12.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1953

Дочь: Осипова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Сафроненко Надежда Георгиевна

Рождение ребёнка
06.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафроненко Надежда Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафроненко Надежда Георгиевна

Смерть
25.12.1996
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