Сафроненко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1925
Дата смерти25.12.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.03.1953
Дочь: Осипова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Сафроненко Надежда Георгиевна
Рождение ребёнка
06.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафроненко Надежда Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.1996