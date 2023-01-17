Яковлев Гавриил Иванович
Место рожденияЧухломский уезд Костромской губернии
Дата рождения07.03.1819
Дата смерти01.07.1862
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Чухломский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1819
Чухломский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1842 по 1862
Смерть
01.07.1862