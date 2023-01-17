Яковлев Гавриил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Гавриил Иванович

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Место рождения

Чухломский уезд Костромской губернии

Дата рождения

07.03.1819

Дата смерти

01.07.1862

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Чухломский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1819
Чухломский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1842 по 1862
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
01.07.1862
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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