Шестакова Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Анна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Зинаида Самуиловна

Отец ребёнка: Шестаков Самуил Федорович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Шестаков Семен Самуилович

Отец ребёнка: Шестаков Самуил Федорович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Шестаков Калистрат Самуилович

Отец ребёнка: Шестаков Самуил Федорович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Шестаков Епиферий Самуилович

Отец ребёнка: Шестаков Самуил Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Самуил Федорович

Смерть
Неизвестно
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