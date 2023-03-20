Шестакова Анна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Зинаида Самуиловна
Отец ребёнка: Шестаков Самуил Федорович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Шестаков Семен Самуилович
Отец ребёнка: Шестаков Самуил Федорович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Шестаков Калистрат Самуилович
Отец ребёнка: Шестаков Самуил Федорович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Шестаков Епиферий Самуилович
Отец ребёнка: Шестаков Самуил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно