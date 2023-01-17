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Голубчиков Дмитрий Алексеев

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Голубчиков Алексей Никифоров

Мать: Татьяна Сергеева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
10.11.1861

Жена: Анастасия Евдокимова

Рождение ребёнка
30.10.1864

Сын: Голубчиков Михаил Дмитриев

Мать ребёнка: Анастасия Евдокимова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.01.1871

Сын: Голубчиков Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Анастасия Евдокимова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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