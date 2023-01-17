Голубчиков Дмитрий Алексеев
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Голубчиков Алексей Никифоров
Мать: Татьяна Сергеева
Бракосочетание
10.11.1861
Жена: Анастасия Евдокимова
Рождение ребёнка
30.10.1864
Сын: Голубчиков Михаил Дмитриев
Мать ребёнка: Анастасия Евдокимова
Рождение ребёнка
02.01.1871
Сын: Голубчиков Василий Дмитриев
Мать ребёнка: Анастасия Евдокимова
Смерть
Неизвестно