Гошно Агафья Акулова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гошно Агафья Акулова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1799

Сын: Гошно Никифор Андреев

Отец ребёнка: Гошно Андрей Мартинов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гошно Демид Андреев

Отец ребёнка: Гошно Андрей Мартинов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гошно Давид Андреев

Отец ребёнка: Гошно Андрей Мартинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гошно Андрей Мартинов

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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