Гошно Агафья Акулова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1799
Отец ребёнка: Гошно Андрей Мартинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гошно Демид Андреев
Отец ребёнка: Гошно Андрей Мартинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гошно Давид Андреев
Отец ребёнка: Гошно Андрей Мартинов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно