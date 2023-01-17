Митеничев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митеничев Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1958

Отец: Митеничев Игорь

Мать: Митеничева Вера Петровна

Рождение ребёнка
03.07.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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