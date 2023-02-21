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Пынзарь Михаил Федорович

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Место рождения

Криулень, Молдова

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Пынзарь Тоадре (Федор)

Мать: не указана

Криулень, Молдова
Рождение ребёнка
09.01.1968

Сын: Летягин Альберт Михайлович

Мать ребёнка: Летягина Мария Ивановна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
28.05.1972

Дочь: Самойлова Вероника Михайловна

Мать ребёнка: Летягина Мария Ивановна

Криулень, Молдова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Летягина Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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