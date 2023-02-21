Пынзарь Михаил Федорович
Место рожденияКриулень, Молдова
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Пынзарь Тоадре (Федор)
Криулень, Молдова
Рождение ребёнка
09.01.1968
Сын: Летягин Альберт Михайлович
Мать ребёнка: Летягина Мария Ивановна
Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
28.05.1972
Дочь: Самойлова Вероника Михайловна
Мать ребёнка: Летягина Мария Ивановна
Криулень, Молдова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Летягина Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно