Ковалёва (Гераськина) Нина Андреевна
Место рождения
Дата рождения08.11.1922
Дата смерти05.11.1991
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1922
Место жительства
С 1949 по 1958
Рождение ребёнка
27.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковалёв Василий Дмитриевич
Место жительства
С 1958 по 05.11.1991
Рождение ребёнка
31.08.1959
Дочь: Удовенко (Ковалёва) Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Ковалёв Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковалёв Василий Дмитриевич
Смерть
05.11.1991