Ковалёва (Гераськина) Нина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалёва (Гераськина) Нина Андреевна

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Место рождения

Итманово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

08.11.1922

Дата смерти

05.11.1991

Пол

Женский

Отец

Мать

1897 г.р.

Дети

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1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1922

Отец: Гераськин Андрей Борисович

Мать: Гераськина (Галкина) Екатерина

Итманово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 1949 по 1958
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалёв Василий Дмитриевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1958 по 05.11.1991
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Рождение ребёнка
31.08.1959

Дочь: Удовенко (Ковалёва) Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Ковалёв Василий Дмитриевич

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Рождение ребёнка
23.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалёв Василий Дмитриевич

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Смерть
05.11.1991
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область

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