Столбова (Кощеева) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столбова (Кощеева) Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Кощеев Иван Кириллович

Мать: Кощеева Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Столбов Филипп Николаевич

Отец ребёнка: Столбов Николай Панкратиевич

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Сылшурская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столбов Николай Панкратиевич

Место жительства
Неизвестно
Хлобыстовской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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