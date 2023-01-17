Столбова (Кощеева) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Кощеев Иван Кириллович
Мать: Кощеева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Столбов Филипп Николаевич
Отец ребёнка: Столбов Николай Панкратиевич
Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Сылшурская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Хлобыстовской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно