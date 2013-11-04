Ойленг Иосиф- Оскар Петрович
Место рождения
Дата рождения25.09.1929
Дата смерти04.11.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ойленг Глафира Павловна
Новая Солянка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
04.11.2013
Чечеул, Канский муниципальный район, Красноярский край