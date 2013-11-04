Ойленг Иосиф- Оскар Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ойленг Иосиф- Оскар Петрович

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Место рождения

Асафьевка, Партизанский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

25.09.1929

Дата смерти

04.11.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Асафьевка, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ойленг Глафира Павловна

Новая Солянка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
04.11.2013
Чечеул, Канский муниципальный район, Красноярский край
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