Жулега Прасковья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Катерина Петрова
Отец ребёнка: Жулега Петр Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жулега Петр Николаев
Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно