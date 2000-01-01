Жулега Прасковья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулега Прасковья Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Катерина Петрова

Отец ребёнка: Жулега Петр Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жулега Петр Николаев

Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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