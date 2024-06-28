Малютина Марфа Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.1917 ст.
Дочь: (Малютина) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Малютин Иван Яковлевич
Челнаво-Рождественское, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно