Исаков Борис Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1962
Дата смерти06.07.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1962
Отец: Исаков Михаил Азарьевич
Мать: Исакова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
12.10.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исакова Наталья Алексеевна
Свиблово, Ростокинская волость, Московский уезд
Смерть
06.07.2000