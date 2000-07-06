Исаков Борис Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаков Борис Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1962

Дата смерти

06.07.2000

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1962

Отец: Исаков Михаил Азарьевич

Мать: Исакова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
12.10.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исакова Наталья Алексеевна

Свиблово, Ростокинская волость, Московский уезд
Смерть
06.07.2000
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