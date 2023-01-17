Шадчин Виктор Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1963
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1963
Отец: Шадчин Юрий Павлович
Мать: Шадчина Лидия Федоровна
Образование
С 1982 по 1987
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
красгау
Бракосочетание
Около 1985
Место жительства
2021
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.08.?
Мать ребёнка: Шадчина Римма Анатольевна