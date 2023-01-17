Шадчин Виктор Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадчин Виктор Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1963

Отец: Шадчин Юрий Павлович

Мать: Шадчина Лидия Федоровна

Образование
С 1982 по 1987
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
красгау
Бракосочетание
Около 1985

Жена: Шадчина Римма Анатольевна

Место жительства
2021
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.08.?

Сын: Шадчин Максим Викторович

Мать ребёнка: Шадчина Римма Анатольевна

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