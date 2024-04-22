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Екатерина Михайлова (Вна)

Место рождения

Лямово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Михаил Игнатьев (Ич)

Мать: Анна Михайлова (Вна)

Лямово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
12.02.1878 ст.

Муж: Андрей Никитин (Ович)

поручители по жениху кр д Кожухова Степан Петрович и с Первитина Николай Михайлов, по невесте кр д Лямова Арсений Васильевич и Артемий? Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1882 ст.

Дочь: Пыжова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Никитин (Ович)

Рождение ребёнка
06.05.1884 ст.

Сын: Николай Андреев (Ич)

Отец ребёнка: Андрей Никитин (Ович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Андреев (Ич)

Отец ребёнка: Андрей Никитин (Ович)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мухино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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