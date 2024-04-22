Екатерина Михайлова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Михаил Игнатьев (Ич)
Мать: Анна Михайлова (Вна)
Бракосочетание
12.02.1878 ст.
поручители по жениху кр д Кожухова Степан Петрович и с Первитина Николай Михайлов, по невесте кр д Лямова Арсений Васильевич и Артемий? Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1882 ст.
Дочь: Пыжова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Никитин (Ович)
Рождение ребёнка
06.05.1884 ст.
Сын: Николай Андреев (Ич)
Отец ребёнка: Андрей Никитин (Ович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Андреев (Ич)
Отец ребёнка: Андрей Никитин (Ович)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мухино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно