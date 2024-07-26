Мосин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосин Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1941

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнюшина Феня Дмитриевна

Мать ребёнка: Мосина Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосин Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Мосина Пелагея

Рождение ребёнка
08.10.1903

Дочь: Малахова Ефросинья Дмитриевна

Мать ребёнка: Мосина Пелагея

Умиленка, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Смерть
До 1941

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