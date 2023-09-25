Чванова Евдокия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чванова Евдокия Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самохин Архип Ивлевич

Отец ребёнка: Самохин Ивлей Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самохин Федул Ивлевич

Отец ребёнка: Самохин Ивлей Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самохин Федор Ивлевич

Отец ребёнка: Самохин Ивлей Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самохина Пелагея Ивлевна

Отец ребёнка: Самохин Ивлей Денисович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Самохин Семен Ивлевич

Отец ребёнка: Самохин Ивлей Денисович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Самохин Василий Ивлевич

Отец ребёнка: Самохин Ивлей Денисович

Смерть
Неизвестно

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