Чванова Евдокия Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Самохин Ивлей Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Самохин Ивлей Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Самохин Ивлей Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самохина Пелагея Ивлевна
Отец ребёнка: Самохин Ивлей Денисович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Самохин Ивлей Денисович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Самохин Ивлей Денисович
Смерть
Неизвестно