Lebendiger Moshe (Moses) Yehuda (Judah)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Lebendiger Haim Hyman Avigdor
Мать ребёнка: Lebendiger (Valevalska) Frieda Katzenellenbogen
Рождение ребёнка
?.09.1863
Дочь: Berman (Lebendiger) Sarah
Мать ребёнка: Lebendiger (Valevalska) Frieda Katzenellenbogen
Рождение ребёнка
01.10.1864
Сын: Lebendiger Abraham
Мать ребёнка: Lebendiger (Valevalska) Frieda Katzenellenbogen