Lebendiger Moshe (Moses) Yehuda (Judah) Около 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Lebendiger Moshe (Moses) Yehuda (Judah)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Silverman (Lebendiger) Dvoshe Gutman

Мать ребёнка: Lebendiger (Valevalska) Frieda Katzenellenbogen

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Lebendiger Haim Hyman Avigdor

Мать ребёнка: Lebendiger (Valevalska) Frieda Katzenellenbogen

Рождение ребёнка
?.09.1863

Дочь: Berman (Lebendiger) Sarah

Мать ребёнка: Lebendiger (Valevalska) Frieda Katzenellenbogen

Рождение ребёнка
01.10.1864

Сын: Lebendiger Abraham

Мать ребёнка: Lebendiger (Valevalska) Frieda Katzenellenbogen

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