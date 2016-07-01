Ширин Дмитрий Петрович
Место рожденияTbilisi, Tbilisi Georgia
Дата рождения1964
Дата смерти?.07.2016
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Ширина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Шофер
Смерть
?.07.2016