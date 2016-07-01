Ширин Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширин Дмитрий Петрович

Место рождения

Tbilisi, Tbilisi Georgia

Дата рождения

1964

Дата смерти

?.07.2016

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ширина Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Шофер
Смерть
?.07.2016

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