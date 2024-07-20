Ероховец Ксения Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
До 1900 ст.
Королев Стан, Минский район, Минская область
Место жительства
С 1900 ст.
Красный Яр, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
1906 ст.
Рождение ребёнка
1908 ст.
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Ероховец Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
19.02.1910 ст.
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Ероховец Андрей Михайлович
Подсосенской волости деревни Красный Яр крестьянин Андрей Михайлов Ероховец и законная жена его Ксения, оба православные. Крестные: Минусинского уезда села Канышинского крестьянин Марк Иоаннов Спирин ... Показать все
Рождение ребёнка
25.05.1912 ст.
Дочь: Селеговская Таисия Андреевна
Отец ребёнка: Ероховец Андрей Михайлович
Крестьянин деревни Красный Яр Балахтонской волости Ачинского уезда Андрей Михайлов Ереховец и законная жена его Ксения Игнатьева, оба православные. Восприемники: Крестьяне Могилевской губернии Гомельс... Показать все
Рождение ребёнка
16.05.1914 ст.
Дочь: Дайнеко Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Ероховец Андрей Михайлович
Родители: Балахтонской волости д.Красный Яр Андрей Михайлов Ереховец и Ксения Дмитриева (?). Крестные: Черниговской губернии Суражского уезда Поповогорской волости с.Перелазы крестьянин Иван Григорьев... Показать все
Рождение ребёнка
29.06.1916 ст.
Отец ребёнка: Ероховец Андрей Михайлович
Родители: Балахтонской волости д.Красный Яр Андрей Михайлов Ераховец и Ксения Игнатьева. Крестные: Черниговской губернии Суражского уезда Поповогорской волости с.Перелазы крестьянин Иоанн Григорьев Ка... Показать все
Смерть
Неизвестно