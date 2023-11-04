Солопченко Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солопченко Вера Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулакова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Солопченко Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Диденко Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Солопченко Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уменушкина Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Солопченко Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Солопченко Николай Афанасьевич

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