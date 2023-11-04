Солопченко Вера Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулакова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Солопченко Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Диденко Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Солопченко Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уменушкина Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Солопченко Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Солопченко Николай Афанасьевич