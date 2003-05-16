Досаев Салех Ахмятович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Досаев Салех Ахмятович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1964

Дата смерти

16.05.2003

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1964

Отец: Досаев Ахмят Жамал Улы

Мать: Досаева Рашидя Нурмухамметовна

Рождение ребёнка
20.09.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.09.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.05.2003
Москва, город федерального значения Москва
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