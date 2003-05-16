Досаев Салех Ахмятович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1964
Дата смерти16.05.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1964
Рождение ребёнка
20.09.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.09.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
16.05.2003