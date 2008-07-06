Марсагишвили (Новикова) Антонина Георгиевна
Место рожденияг.Москва
Дата рождения12.07.1929
Дата смерти06.07.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1929
Отец: Новиков Георгий
Мать: Новикова Мария
г.Москва
Рождение ребёнка
21.07.1954
Дочь: Бурдули Лали Владимировна
Отец ребёнка: Марсагишвили Владимир Арсенович
г.Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марсагишвили Шота Владимирович
Отец ребёнка: Марсагишвили Владимир Арсенович
г.Орджоникидзе
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.07.2008
г.Москва
Похороны
09.07.2008
г.Москва, Кузьминское кладбище