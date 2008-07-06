Марсагишвили (Новикова) Антонина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марсагишвили (Новикова) Антонина Георгиевна

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Место рождения

г.Москва

Дата рождения

12.07.1929

Дата смерти

06.07.2008

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1929

Отец: Новиков Георгий

Мать: Новикова Мария

г.Москва
Рождение ребёнка
21.07.1954

Дочь: Бурдули Лали Владимировна

Отец ребёнка: Марсагишвили Владимир Арсенович

г.Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марсагишвили Шота Владимирович

Отец ребёнка: Марсагишвили Владимир Арсенович

г.Орджоникидзе
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марсагишвили Владимир Арсенович

Смерть
06.07.2008
г.Москва
Похороны
09.07.2008
г.Москва, Кузьминское кладбище
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