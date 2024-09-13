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Штенников Прокофий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1773

Жена: Штенникова Акулина Федоровна

Гари, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
взята тои же деревни крестьянская дочь Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/blog/2785/134853
Рождение
Около 1781

Отец: Штенников Василий

Мать: Штенникова Ховронья Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: (Штенникова) Федора

Мать ребёнка: Штенникова Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Штенников Андрей Прокофьевич

Мать ребёнка: Штенникова Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: (Штенникова) Арина

Мать ребёнка: Штенникова Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Грахова (Штенникова) Наталья Прокофиевна

Мать ребёнка: Штенникова Акулина Федоровна

Смерть
Неизвестно

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