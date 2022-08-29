Беленький Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беленький Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беленький Андрей Тимофеевич

Мать: Беленькая Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беленький Виктор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беленький Петр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Бишкек

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