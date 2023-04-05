Гедеонова (Маневская) Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Отец: Маневский Иван Федорович
Дочь: Длотовская Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Гедеонов Андрей Михайлович
Сын: Гедеонов Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Гедеонов Андрей Михайлович
Дочь: Гедеонова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Гедеонов Андрей Михайлович
Сын: Гедеонов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Гедеонов Андрей Михайлович
Сын: Гедеонов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Гедеонов Андрей Михайлович
Дочь: Гедеонова Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Гедеонов Андрей Михайлович
Дочь: Гедеонова Евфросинья Андреевна
Отец ребёнка: Гедеонов Андрей Михайлович
Дочь: Гедеонова Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Гедеонов Андрей Михайлович
Сын: Гедеонов Онуфрий Андреевич
Отец ребёнка: Гедеонов Андрей Михайлович
Сын: Гедеонов Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Гедеонов Андрей Михайлович
Сын: Гедеонов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Гедеонов Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Гедеонов Андрей Михайлович