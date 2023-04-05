Гедеонова (Маневская) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гедеонова (Маневская) Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Маневский Иван Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Длотовская Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Гедеонов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Гедеонов Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Гедеонов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Гедеонова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Гедеонов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Гедеонов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Гедеонов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1766

Сын: Гедеонов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Гедеонов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Гедеонова Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Гедеонов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Гедеонова Евфросинья Андреевна

Отец ребёнка: Гедеонов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Гедеонова Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Гедеонов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Гедеонов Онуфрий Андреевич

Отец ребёнка: Гедеонов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Гедеонов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Гедеонов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Гедеонов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Гедеонов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Гедеонов Глеб Андреевич

Отец ребёнка: Гедеонов Андрей Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
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