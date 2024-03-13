Moore Jesse J — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Moore Jesse J

Место рождения

Virginia, United States

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

22.03.1888

Пол

Мужской

Отец

1792 г.р.

Мать

Около 1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Moore David

Мать: Mary 'Polly' M

Virginia, United States
Место жительства
1850
Franklin, Montgomery, Indiana, United States
Место жительства
1860
Francklin Township, Montgomery, Indiana, United States
Место жительства
1870
Indiana, United States
Место жительства
1880
Franklin, Montgomery, Indiana, United States
Смерть
22.03.1888
Montgomery, Indiana, United States
Похороны
Неизвестно
Pisgah Cemetery, Beckville, Montgomery, Indiana, United States
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