Moore Jesse J
Место рожденияVirginia, United States
Дата рожденияОколо 1814
Дата смерти22.03.1888
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Moore David
Мать: Mary 'Polly' M
Virginia, United States
Место жительства
1850
Franklin, Montgomery, Indiana, United States
Место жительства
1860
Francklin Township, Montgomery, Indiana, United States
Место жительства
1870
Indiana, United States
Место жительства
1880
Franklin, Montgomery, Indiana, United States
Смерть
22.03.1888
Montgomery, Indiana, United States
Похороны
Неизвестно
Pisgah Cemetery, Beckville, Montgomery, Indiana, United States