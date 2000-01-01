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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Хмельницкий Гершко Овсиевич

Отец ребёнка: Хмельницкий Овсей Дувидович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Хмельницкий Аврум Овсиевич

Отец ребёнка: Хмельницкий Овсей Дувидович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Хмельницкий Мойше Овсиевич

Отец ребёнка: Хмельницкий Овсей Дувидович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Хмельницкий Герц Овсиевич

Отец ребёнка: Хмельницкий Овсей Дувидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хмельницкий Иосиф Овсеевич

Отец ребёнка: Хмельницкий Овсей Дувидович

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