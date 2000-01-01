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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Хмельницкий Гершко Овсиевич
Отец ребёнка: Хмельницкий Овсей Дувидович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Хмельницкий Аврум Овсиевич
Отец ребёнка: Хмельницкий Овсей Дувидович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Хмельницкий Мойше Овсиевич
Отец ребёнка: Хмельницкий Овсей Дувидович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Хмельницкий Герц Овсиевич
Отец ребёнка: Хмельницкий Овсей Дувидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хмельницкий Иосиф Овсеевич
Отец ребёнка: Хмельницкий Овсей Дувидович