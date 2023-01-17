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Графова Пелагея Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

78 семья в 1850 78 семья в 1858 Строгино
Рождение ребёнка
01.04.1830 ст.

Дочь: Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Графов Тимофей Адрианович

203-745-1325 968об-969 78 семья в 1850 не замужем
Рождение ребёнка
17.01.1838 ст.

Дочь: Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Графов Тимофей Адрианович

203-745-1472 1106об-1107 78 семья в 1850 78 семья в 1858 с 21.07.1857в отлучке...
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Графов Тимофей Адрианович

Смерть
После 1858
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