Графова Пелагея Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
78 семья в 1850 78 семья в 1858 Строгино
Рождение ребёнка
01.04.1830 ст.
Дочь: Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Графов Тимофей Адрианович
203-745-1325 968об-969 78 семья в 1850 не замужем
Рождение ребёнка
17.01.1838 ст.
Дочь: Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Графов Тимофей Адрианович
203-745-1472 1106об-1107 78 семья в 1850 78 семья в 1858 с 21.07.1857в отлучке...
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858