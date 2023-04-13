Berhin Gilya (Grigoriy) Исаакович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1915
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Рождение ребёнка
19.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Berhin Klavdya Васильевна
Рождение ребёнка
12.04.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Berhin Klavdya Васильевна
Мытищи, Мытищи, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1942
Киров, город Киров, Кировская область