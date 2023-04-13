Berhin Gilya (Grigoriy) Исаакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Berhin Gilya (Grigoriy) Исаакович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1882 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: Berchin Itzhak Аврамов

Мать: Berhina Nihama Еселевна-Давидовна

Рождение ребёнка
19.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Berhin Klavdya Васильевна

Рождение ребёнка
12.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Berhin Klavdya Васильевна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1942
Киров, город Киров, Кировская область
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