Суздальницкий Абрам Иосифович (Осипович)
Место рожденияЗабайкальская обл., Селенгинский уезд, Троицкая вол.
Дата рождения1895
Дата смерти1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суздальницкая (Матыльская) Пана
Рождение ребёнка
11.04.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суздальницкая (Матыльская) Пана
Рождение ребёнка
14.01.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суздальницкая (Нихтфинстер) Мария
Смерть
1963