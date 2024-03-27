Суздальницкий Абрам Иосифович (Осипович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальницкий Абрам Иосифович (Осипович)

Место рождения

Забайкальская обл., Селенгинский уезд, Троицкая вол.

Дата рождения

1895

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

1898 г.р.
1900 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Суздальницкий Иосиф Исаевич (Осип)

Мать: Суздальницкая (Шлеймович) Доба

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суздальницкая (Нихтфинстер) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суздальницкая (Матыльская) Пана

Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суздальницкая (Матыльская) Пана

Рождение ребёнка
11.04.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суздальницкая (Матыльская) Пана

Рождение ребёнка
14.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суздальницкая (Нихтфинстер) Мария

Смерть
1963

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