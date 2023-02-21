Конин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1893

Дочь: Малинина Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Голунова Глекерия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Конина Акулина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордеева Марфа Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобанова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: не указана

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