Конин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.07.1893
Дочь: Малинина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Голунова Глекерия Михайловна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Конина Акулина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордеева Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобанова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна