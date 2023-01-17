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Графова Матрена Григорьевна

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Место рождения

Черепково

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.07.1849 ст.

Муж: Графов Василий Прокофьевич

Матрена Григорьева дочь деревни Черепкова умершего крестьянина Григория Алексеева 16 лет. 230-745-1793 745об-746
Рождение ребёнка
1851

Сын: Графов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Графов Василий Прокофьевич

34 семья в 1858
Рождение ребёнка
1853

Сын: Графов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Графов Василий Прокофьевич

34 семья в 1858
Смерть
Неизвестно
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