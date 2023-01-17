Графова Матрена Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.07.1849 ст.
Матрена Григорьева дочь деревни Черепкова умершего крестьянина Григория Алексеева 16 лет. 230-745-1793 745об-746
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Графов Василий Прокофьевич
34 семья в 1858
Рождение ребёнка
1853
Сын: Графов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Графов Василий Прокофьевич
34 семья в 1858
Смерть
Неизвестно