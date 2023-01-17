Наговицина (Зайцева) Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицина (Зайцева) Ольга Анатольевна

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Место рождения

Димитровград

Дата рождения

23.02.1959

Пол

Женский

Отец

1934 г.р.

Мать

1939 г.р.

Муж

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Дети

1978 г.р.
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Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1959

Отец: Зайцев Анатолий Сергеевич

Мать: Зайцева Тамара Михайловна

Бракосочетание
26.08.1978

Муж: скрыто настройками приватности

Алтайский край город Барнаул
Рождение ребёнка
13.12.1978

Сын: Наговицин Роман Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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