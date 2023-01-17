Наговицина (Зайцева) Ольга Анатольевна
Место рождения
Дата рождения23.02.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1959
Бракосочетание
26.08.1978
Муж: скрыто настройками приватности
Алтайский край город Барнаул
Рождение ребёнка
13.12.1978
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.03.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности