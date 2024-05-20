Овчинникова Феодосия Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Овчинникова Феодосия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1894

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 29.01.1873

Сын: Овчинников Василий Михайлович

Отец ребёнка: Овчинников Михаил «Васильевич»

Чуриловка, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
После 1894

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