Овчинникова Феодосия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 29.01.1873
Сын: Овчинников Василий Михайлович
Отец ребёнка: Овчинников Михаил «Васильевич»
Чуриловка, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
После 1894