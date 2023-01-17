Ривкин Дмитрий Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ривкин Дмитрий Эдуардович

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Место рождения

Копейск

Дата рождения

06.04.1990

Пол

Мужской

Отец

1966 г.р.

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1990

Отец: Ривкин Эдуард Семенович

Мать: Ривкина Ольга

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