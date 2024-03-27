Усманова Миниямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманова Миниямал

Место рождения

с.Старо-Субхангулово, Бурзянский район, БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Хаким Нагимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Минивар Хакимович

Отец ребёнка: Усманов Хаким Нагимович

Рождение ребёнка
09.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Хаким Нагимович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь (умерла в 93 года)
Похороны
Неизвестно

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