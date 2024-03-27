Усманова Миниямал
Место рожденияс.Старо-Субхангулово, Бурзянский район, БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усманов Хаким Нагимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Минивар Хакимович
Отец ребёнка: Усманов Хаким Нагимович
Рождение ребёнка
09.01.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усманов Хаким Нагимович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь (умерла в 93 года)
Похороны
Неизвестно