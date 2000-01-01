Архипова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1883
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Сидорович
Бочиха
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Архипова Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Сидорович
Бочиха
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно