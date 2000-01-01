Архипова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1883

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Сидорович

Бочиха
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Архипова Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Сидорович

Бочиха
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Иван Сидорович

Смерть
Неизвестно
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