Астахов Емельян Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1898 ст.
Отец: Астахов Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1917 ст.
Афанасово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
с. Афанасьева Василий Васильевич Астахов, Аким (?) Иванов Шипов (?) по невесте - Дмитрий Григорьев Емельянов и с. Быковка Андрей Аркадьев Мальцев
Смерть
Неизвестно