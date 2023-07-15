Астахов Емельян Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астахов Емельян Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1898 ст.

Отец: Астахов Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1917 ст.

Жена: Астахова (Елисеева) Софья Алексеева

Афанасово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
с. Афанасьева Василий Васильевич Астахов, Аким (?) Иванов Шипов (?) по невесте - Дмитрий Григорьев Емельянов и с. Быковка Андрей Аркадьев Мальцев
Смерть
Неизвестно

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