Гуторов Георгий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуторов Георгий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гуторов Илья Иванович

Мать: Гуторова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
18.10.1918

Дочь: Гуторова Параскева Георгиевна

Мать ребёнка: Гуторова Василиса Глебовна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуторова Василиса Глебовна

Смерть
Неизвестно
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