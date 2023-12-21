Гуторов Георгий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гуторов Илья Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1918
Дочь: Гуторова Параскева Георгиевна
Мать ребёнка: Гуторова Василиса Глебовна
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно