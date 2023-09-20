Авруцкий Кива (Акива) Шмуль-Лейбович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авруцкий Кива (Акива) Шмуль-Лейбович

Место рождения

Шпола, Черкаська область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Авруцкий Шмиль (Шмуль Лейба) (Шмуль Лейба) Лейзерович

Мать: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авруцкий Ефим Акимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (дев.Авруцкая) Рахиль Акимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (дев.Авруцкая) Фаня (Фаина) Акимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авруцкий Яков Акимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1890

Сын: Авруцкий Лазарь Акимович

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Авруцкий Кельман Акимович

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Смерть
Неизвестно

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