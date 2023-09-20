Авруцкий Кива (Акива) Шмуль-Лейбович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Авруцкий Шмиль (Шмуль Лейба) (Шмуль Лейба) Лейзерович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (дев.Авруцкая) Рахиль Акимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (дев.Авруцкая) Фаня (Фаина) Акимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1890
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Авруцкий Кельман Акимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно