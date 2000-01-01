Стефарова Аксинья Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефарова Аксинья Акимовна

Стефарова Аксинья Акимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стефаров Пётр Стефанович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стефаров Пётр Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стефаров Пётр Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стефаров Пётр Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефаров Пётр Стефанович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close