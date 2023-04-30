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Рылков Павел Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ПР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1989

Отец: Рылков Павел Владимирович

Мать: Рылкова Наталия Владимировна

Военная служба
С 2006 по 2010
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Военная служба
С 2010 по 2012
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Военная служба
С 2012 по 2014
Фокино, ЗАТО Фокино, Приморский край
Получение воинского звания/чина
2013
Фокино, ЗАТО Фокино, Приморский край
Присвоено звание старший лейтенант
Рождение ребёнка
20.07.2016

Дочь: Рылкова Таисия Павловна

Мать ребёнка: Рылкова Наталья Михайловна

Бракосочетание
23.06.2017

Жена: Рылкова Наталья Михайловна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.07.2017

Дочь: Рылкова Ангелина Павловна

Мать ребёнка: Рылкова Наталья Михайловна

Место жительства
С 01.09.2023
Гидроторф, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
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