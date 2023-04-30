Рылков Павел Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1989
Военная служба
С 2006 по 2010
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Военная служба
С 2010 по 2012
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Военная служба
С 2012 по 2014
Получение воинского звания/чина
2013
Присвоено звание старший лейтенант
Рождение ребёнка
20.07.2016
Дочь: Рылкова Таисия Павловна
Мать ребёнка: Рылкова Наталья Михайловна
Бракосочетание
23.06.2017
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.07.2017
Дочь: Рылкова Ангелина Павловна
Мать ребёнка: Рылкова Наталья Михайловна
Место жительства
С 01.09.2023
Гидроторф, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область