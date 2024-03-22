Колесников Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.08.1977
Дочь: Коваленя (Колесникова) Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Колесникова Елена Егоровна
Рождение ребёнка
25.04.1980
Дочь: Черноволенко (Колесникова) Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Колесникова Елена Егоровна
Рождение ребёнка
13.11.1985
Сын: Колесников Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Колесникова Елена Егоровна