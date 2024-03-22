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Колесников Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1955

Отец: Колесников Александр Сергеевич

Мать: Колесникова (Лаврова) Мария Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Елена Егоровна

Рождение ребёнка
12.08.1977

Дочь: Коваленя (Колесникова) Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Колесникова Елена Егоровна

Рождение ребёнка
25.04.1980

Дочь: Черноволенко (Колесникова) Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Колесникова Елена Егоровна

Рождение ребёнка
13.11.1985

Сын: Колесников Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Колесникова Елена Егоровна

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