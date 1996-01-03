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Умербаев Хайдар Батыргалиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1936

Дата смерти

03.01.1996

Пол

Мужской

Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1936

Отец: Умербаев Батыргали

Мать: Умербаева Наталья

Рождение ребёнка
06.09.1962

Сын: Умербаев Шапий Хайдарович

Мать ребёнка: Умербаева Халима Кенжигалиевна

Рождение ребёнка
01.12.1965

Сын: Умербаев Ахат Хайдарович

Мать ребёнка: Умербаева Халима Кенжигалиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Очирова Бибигуль Хайдаровна

Мать ребёнка: Умербаева Халима Кенжигалиевна

Смерть
03.01.1996
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