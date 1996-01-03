Умербаев Хайдар Батыргалиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1936
Дата смерти03.01.1996
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1936
Отец: Умербаев Батыргали
Мать: Умербаева Наталья
Рождение ребёнка
06.09.1962
Сын: Умербаев Шапий Хайдарович
Мать ребёнка: Умербаева Халима Кенжигалиевна
Рождение ребёнка
01.12.1965
Мать ребёнка: Умербаева Халима Кенжигалиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Очирова Бибигуль Хайдаровна
Мать ребёнка: Умербаева Халима Кенжигалиевна
Смерть
03.01.1996