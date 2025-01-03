Беленькая (Кудрявцева) Лэся Владимировна
женский, родилась Неизвестно
ОтецВирменич ВладимирНеизвестно г.р.
МатьВирменич (Мошенец) Татьяна Васильевна (Тася)1943 г.р.
Супруги
Беленький АлександрНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беленький Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беленький Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беленький Александр