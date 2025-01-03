Беленькая (Кудрявцева) Лэся Владимировна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Беленькая (Кудрявцева) Лэся Владимировна

Автор
ВБ
Бычкова В.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Вирменич ВладимирНеизвестно г.р.
Мать
Вирменич (Мошенец) Татьяна Васильевна (Тася)1943 г.р.
Супруги
Беленький АлександрНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вирменич Владимир

Мать: Вирменич (Мошенец) Татьяна Васильевна (Тася)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беленький Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беленький Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беленький Александр

Мы используем куки для улучшения работы сайта.